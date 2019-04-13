大甲高中退休老師、傑出校友許文淵，提供100萬元獎學金給考取醫學系學弟妹，賴允蕎今年錄取中國醫藥大學中醫學系，13日於校慶上獲頒殊榮。學校表示，獎學金將分7年給付，大幅減輕家長經濟負擔。

賴允蕎3年來不曾請假，勤學苦讀沒有補習，學業成績表現優異，入學至今維持全年級前1％，高一、二連任班長，展現服務熱誠及領導能力，體育方面也出類拔萃，是位文武兼具的青年。導師郭文碩給她評語為「動靜皆宜，學行俱優，微笑中展現自信風采，堅毅中散發優雅美好」。

退休老師許文淵表示，自己當年就讀甲中初中部和高中部，長期接受漢雲慈善會清寒獎助學金資助，9年前，因兒子、媳婦都行醫，乃許諾將提供百萬獎金給錄取醫學系學弟妹，期間雖不乏有績優學生，但未選擇醫學系，如今幸運兒終於出現。

百萬獎學金將分7年給付，由於賴允蕎家長為油漆工，這筆獎金將可大幅減輕家中負擔。校長蕭建華指出，希望在校學弟、妹能學習允蕎堅持努力精神，展現價值追求美好未來，同時期待未來有成就後，能幫助更多需要幫助的人，把這份愛傳下去。

(中時 )