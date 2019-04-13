輕食業者推出豪華野餐宴。（袁庭堯攝）

潘恒旭獻唱情歌，邀請大家來野餐。（袁庭堯攝）

野餐派對現場提供8個創意打卡點。（袁庭堯攝）

週末午後，高雄的愛河畔陽光和煦，飄起野餐風。「愛河野餐派對」匯集上百家輕食、咖啡餐車業者，吸引上萬人次造訪。高雄市政府觀光局長潘恒旭獻唱一曲「MOON RIVER」，邀請民眾來愛河，體驗悠閒的慢活時光。

潘恒旭表示，每月「1314」愛情日系列活動廣受好評，市府加碼在4月13、14日舉辦時下最流行的野餐活動。「愛河野餐派對」由觀光局及La Rue文創三輪車共同主辦，活動前主辦單位特別指定著裝主題，選定白色單寧風，派對當天，現場不分男女老少，穿著潔白的上衣搭配牛仔褲，在愛河畔草地鋪上野餐墊，或坐或臥，悠閒地品嚐自製料理或翻閱書籍，輕鬆體驗假日得浮生半日閒。

除了輕鬆愉快的野餐，現場主辦單位還特地設置「雜誌封面人物」、「我的秘密花園」、「微光森林」、「風格指標」、「浪漫星球」、「漫步階梯」、「叢林狂歡」、「覓境」8個打卡裝置藝術景點，讓民眾拍出風格截然不同的個性打卡照。

派對活動現場聚集50攤來自台北、台中、台南、屏東的業者，打造木箱式外觀的文創特色餐車，也有多達80攤的創意市集。搭配在地的咖啡、茶飲、果汁特調業者，現場還有專業歌手LIVE演唱，相當適合沒有野餐經驗的人，輕鬆體驗悠閒自在的野餐氛圍。

(中時 )