根據新北市社會局調查，新北市有42％國小兒童會在公園遊戲場遊玩，卻有不少兒童在遊戲過程曾發生意外受傷，為宣傳遊戲安全，新北市府與靖娟兒童安全文教基金會合作，13日下午舉辦兒童安全宣導活動，透過遊戲闖關方式，增進親子互動，並結合安全諮詢及宣導教育，落實兒童遊戲安全守護。

「安全市集逗陣來，乎你安心又快樂」兒童安全宣導活動13日下午在新北市市民廣場舉行，活動邀請公私部門共同針對「健康照護」、「安全預防」與「共享快樂」三大主軸，進行闖關活動及宣導教育，副市長謝政達、市議員劉美芳、市議員陳儀君和社會局副局長呂春萍等人，也到場與小朋友一起玩套圈圈遊戲，現場歡笑聲不斷。

謝政達表示，維護兒童安全是市府最重要的責任，市長侯友宜也推動在學校周邊建立安全步道，目的就是要維護學童上下學安全，希望所有家長們共同配合，多做一份防範，減少一份意外，讓孩子們快樂成長。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴提醒，當家長帶孩子到公園遊戲場，服裝避免過長，上衣避免有超過15公分的繩子，以免脖子被纏繞，而袖子或褲子太長，都有易跌倒的風險，避免穿拖鞋、涼鞋，也可以降低跌倒風險，另外，還要先檢查遊具是否有鬆脫、毀損等，並隨時看護孩子的動向，確保遊戲過程安全無虞。

(中時 )