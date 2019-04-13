2019龍岡米干節揭開序幕，潑水節雨中登場。(呂筱蟬攝)

2019龍岡米干節將於4月13日至28日登場，活動首周由潑水節揭開序幕，即便是下雨，還是有眾多大小朋友參與激烈的潑水大戰，現場還有三寶寺高僧為民眾灑淨祈福、綁紅繩祈求幸運，並恭迎開光的釋迦摩尼佛至會場，讓民眾體驗浴佛氛圍參拜祈福。

桃園市長鄭文燦指出，今年龍岡米干節三大活動，有潑水節、火把節及千人共舞祭祀太陽神的狂歡節，三大美食活動包括七彩米干、普洱茶席與民眾最喜歡的長街宴，雖然天氣不好潑水節還是很盡興，灑淨祈福把不好的洗去，大家都被淋得溼溼的，也代表今年會大發。

(中時 )