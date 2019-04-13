龍岡米干節揭開序幕 潑水節雨中登場 17:292019/04/13 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2019龍岡米干節揭開序幕，潑水節雨中登場。(呂筱蟬攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2019龍岡米干節揭開序幕，潑水節雨中登場。(呂筱蟬攝) 2019龍岡米干節將於4月13日至28日登場，活動首周由潑水節揭開序幕，即便是下雨，還是有眾多大小朋友參與激烈的潑水大戰，現場還有三寶寺高僧為民眾灑淨祈福、綁紅繩祈求幸運，並恭迎開光的釋迦摩尼佛至會場，讓民眾體驗浴佛氛圍參拜祈福。 桃園市長鄭文燦指出，今年龍岡米干節三大活動，有潑水節、火把節及千人共舞祭祀太陽神的狂歡節，三大美食活動包括七彩米干、普洱茶席與民眾最喜歡的長街宴，雖然天氣不好潑水節還是很盡興，灑淨祈福把不好的洗去，大家都被淋得溼溼的，也代表今年會大發。 (中時 ) #潑水節 #龍岡 也許您會感興趣 推薦閱讀 2019新北潑水節14日登場 瘋玩緬甸文化 11:582019/04/09 4月14日新北潑水節 緬甸風94狂 04:102019/04/10 潑水節、開齋節 彰化洋溢多元異國風情 11:492019/04/10 龍岡米干節 目腦縱歌狂歡 19:322019/04/10 為期3周 龍岡米干節 13日登場 04:102019/04/11 獨家》慶祝潑水節 唯一五星泰菜女廚「自找麻煩」出新菜 08:172019/04/12 新菜上桌－唯一五星泰菜 女廚炫技 台北喜來登SUKHOTHAI老菜新烹 04:092019/04/13 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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