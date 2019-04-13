返老還童氣功協會今（13日）在新北市板橋高中盛大舉辦成立第600個練功場授旗暨千人大團練。（葉書宏翻攝）

返老還童氣功協會今（13日）在新北市板橋高中盛大舉辦成立第600個練功場授旗暨千人大團練。（葉書宏翻攝）

返老還童氣功協會是全台唯一樂善好施的知名運動團隊，如今12年有成，榮耀遍地開花，享譽全球之際，今（13日）在新北市板橋高中盛大舉辦成立第600個練功場授旗暨千人大團練，見證奇蹟式的歷史性一刻。

誰說台灣就只能透過拚經濟、攀外交，或是參加世界級運動賽事，才有機會「耀武揚威」於國際舞台！

其實，這一支發源於台灣本土的「返老還童氣功協會」隊伍，默默耕耘12年來，全年無休推廣氣功運動，以及大自然樂活的飲食習慣，如今已在全省各地發光發熱，並聲名遠播到國外，不斷綻放出新亮點，讓全世界都看得到。

數字會說話，目前，海內外的種子練功場已超逾八百個，總學員數將近兩萬人，其發展態勢日益茁壯，而深受全球學員的認同與肯定，特別是為國民外交開創歷史性的一頁，並讓台灣民間運動組織進軍國際舞台，締造了指標性的典範。

由於返老還童修練功法有別於一般的氣功運動，具有恢復身心靈健康的奇特成效，難怪一傳十，十傳百，學員與日俱增，今日在新北市板橋高中授旗成立台灣區第六百個練功場。

成員上至白領階層，下至販夫走卒，包括來自中西醫師、復健師、律師、校長、教授、各級民意代表，以及高階公務員、知名歌星藝人…等等，只要有心修練成就自我，通通不分對象，來者不拒。

在口耳相傳之下，目前種子練功場相繼擴及澳大利亞、新加坡、馬來西亞、加拿大、印尼、中國港澳等十多個國家，如今國外所成立的練功場超過兩百個，組織成長之快速，規模發展之宏大，引人刮目相看。

該恊會所推廣的氣功修練功法，是由蔡良安老師所創設，主要嘔心瀝血鑽研古聖賢修練成道的各式寶典，先後歷經30多年參悟其奧妙之處，另融合道家、佛家暨台灣河洛神學等理論之精髓大器而成。

因為這套功法深入淺出，又簡單易學有效，加上修練者不受年齡限制，可謂老少咸宜的一項養生健身運動，特別是全程免費教學，所以吸引學員們趨之若騖，也營造出無與倫比的群聚效應。

這套功法分為動、靜氣功兩部，學員每天清晨藉由輕柔緩慢吐納調息的交替招式，打通身體的任督二脈、十二經絡，進而促使活化細胞，除達到返老還童延年益壽的效用，還明顯改善睡眠品質，有效調整老化或衰弱的體質，尤其，藉以強化內分泌新陳代謝系統，最終達到提昇免疫力功能，讓全體學員獲益良多。

最難能可貴的是，返老還童氣功協會全面推廣有益於身心靈的運動，不僅融和這套功法與愛心，每年設定一萬名目標，義務輔助全球的癌症患者，並積極籌建「北桃園」與「南大內」兩座希望園區，免費提供為癌友練功養身園地，佐以醫學講座及相關課程，發願長年樂善好施做公益，更是功德無量，也成為另類的慈善團體，而深獲各界好評。

今（13日）配合授旗千人大團練時，學員們展現動氣功招式，當下氣勢磅礡虎虎生風，讓與會貴賓包括立委羅致政、新北市議員林國春、劉美芳及新北市府教育局長張明文、社會局長張錦麗等人大開眼界，該氣功協會誠摯邀請民眾，就近加入返老還童練功行列。

(中時 )