韓國瑜抵達洛杉磯第2天，不公開行程增加，美國時間13日上午參訪高科技產業，即不開放媒體採訪；據了解，這家企業是網路大數據搜尋平台Taboola公司，共同創辦人是台灣人，韓國瑜特別拜訪除了是請益之外，當然也是希望有機會為高雄招商引資，或增加更多青年創業資源。

韓國瑜此行除了哈佛、史丹佛大學演講不開放媒體採訪，另有不少參訪也未公開，給媒體的行程表相當模糊，只註明會後發布新聞資訊。

據悉，韓國瑜當地時間13日上午安排參訪南加州獨角獸公司Taboola，這家公司透過鏈結臉書、Twitter等社群網路，並藉由人工智慧將每日新聞訊息分類整理，串連起茫茫網路世界中的龐雜訊息，共同創辦人俞寧寧是台灣人，根據公司網站顯示，他們在全球有超過1000名員工，在紐約、洛杉磯、倫敦、特拉維夫、新德里、聖保羅、北京、東京、曼谷等16國設有辦事處。

此外，韓國瑜早上11點將拜會洛杉磯副市長Nina Hachgian，由於正值周末市政府休假，此行屬私人拜訪活動，不會安排在市政府內會面。

之後的行程便回到下榻飯店，下午舉行圓桌招商座談會、晚間與南加州僑界晚宴，預計將和俞寧寧、美聯科技董座林錫智、曉龍基金會董事長曾憲章、Morpheus資深創投家柯建豪、美國亞裔眾議員劉雲平、趙美心等政商界人物見面，希望爭取他們對高雄的關注。

(中時 )