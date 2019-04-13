百份雞排祭虎爺活動吸引民眾排隊搏杯。（程炳璋攝）

台南古城節有復古的攤販遊行。（程炳璋攝）

訴求懷舊傳統的台南古城節13日登場，遊行前先在北區興濟宮內舉辦「百份雞排祭虎爺」活動，從網路發起網友贊助百份雞排，民眾搏出聖杯就可獲一份雞排，接著再參加沿街叫賣的攤販遊行。

台南古城節由一群想要結合懷舊與創新的在地文化工作者發想而起，連辦3年，包括區公所、寺廟等越來越多單位加入每年的遊行行列。

活動以攤販沿街叫賣方式，訴求傳統懷舊記憶，包括早期台灣社會豆花攤的叫賣聲、包子饅頭叫賣聲，都是長輩難以忘懷的生活回憶。

主辦單位今年在遊行隊伍出發前，加入「百份雞排祭虎爺」活動，先有店家贊助部分雞排，並在網路上號召網友捐助，不少民眾13日都到寺廟排隊等著搏杯，隊伍從廟內排到廟外，擲出聖杯就立刻獲得一份雞排。

遊行隊伍再從興濟宮出發，為了有復古味，活動單位找來木製攤車，腳踏車攤販，還有驢子帶隊，也有小孩加入叫賣行列，不少民眾跟在隊伍後方，參與遊行，最後在吳園公會堂集合，舉辦小市集。

(中時 )