48歲「氧氣美女」李英愛，出道多年保養得宜，2009年嫁給企業家老公，育有一對可愛龍鳳胎，近日她外出被捕獲，和女兒穿上母女裝相當溫馨，未施脂粉的她，看上去氣色很好，完全沒留下歲月痕跡。

近日，網路流傳李英愛近照，帶著帽子、未施脂粉的她，和女兒穿上母女裝，女兒遺傳媽媽好基因，越大越漂亮，李英愛雖打扮低調，仍難掩優雅氣質，一眼就能輕鬆認出，皮膚白皙無瑕疵，完全看不出48歲、還是2個孩子的媽，令人驚豔不已。

(中時電子報)