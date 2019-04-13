野生李英愛偕愛女穿母女裝 48歲真實面目驚人 16:572019/04/13 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 野生李英愛被捕獲。(圖／翻攝自東網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 48歲「氧氣美女」李英愛，出道多年保養得宜，2009年嫁給企業家老公，育有一對可愛龍鳳胎，近日她外出被捕獲，和女兒穿上母女裝相當溫馨，未施脂粉的她，看上去氣色很好，完全沒留下歲月痕跡。 近日，網路流傳李英愛近照，帶著帽子、未施脂粉的她，和女兒穿上母女裝，女兒遺傳媽媽好基因，越大越漂亮，李英愛雖打扮低調，仍難掩優雅氣質，一眼就能輕鬆認出，皮膚白皙無瑕疵，完全看不出48歲、還是2個孩子的媽，令人驚豔不已。 (中時電子報) #李英愛 也許您會感興趣 推薦閱讀 不因眼盲設限王俊傑攀樹享受創作 04:102019/04/09 喜迎母親節 日月千禧舉辦「蘊育∞樂園」聯展 17:392019/04/09 一個臨崖父親的畫像--for Anthony Bourdain 04:102019/04/10 被女兒稱要去看醫生 吳綺莉親揭母女關係 08:082019/04/10 日月千禧迎母親節 邀畫壇母女檔聯展 09:532019/04/10 《祝我好好孕》探討自主生育 8歲女兒也想在家生小孩 19:132019/04/10 Selina張軒睿官宣了？她頻冒粉紅泡泡 20:172019/04/10 庾澄慶罕見曬1歲女兒 網讚：比你可愛 20:352019/04/10 洗碗機驚見女兒「性愛按摩棒」氣炸 知真相笑爆 12:042019/04/11 2歲女兒丟洗衣機洗澡 身障父遭訴 14:202019/04/11 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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