蓋提斯先生在台灣擔任航空公司機長，一家人造訪拉拉山，決定臨時投宿山區，不僅碰到民宿店家刷卡機卻故障，又碰到提款機維修，只好請求警察幫忙。

桃園市大溪警分局巴陵派出所警員許榮欣，12日晚間擔服值宿勤務，忽然有民眾敲門，開門發現是一名外國人，他與同事何侑勳2人以英語溝通，才得知該名拉脫維亞籍遊客一家4口到拉拉山遊玩，要住宿時才發現現金不夠，想提款卻又碰到提款機維修中，只能到派出所尋求警方協助。

員警說，該名蓋提斯先生在台灣擔任航空公司機長，一家人造訪拉拉山，原本計畫夜宿宜蘭，卻因山上美景耽誤到時間，決定臨時投宿山區，不僅碰到民宿店家刷卡機卻故障，又碰到提款機維修，只好請求警察幫忙。

巴陵派出所所長游華表示，當時已是深夜又大雨滂沱，由警員何侑勳前往投宿旅館，經與旅館老闆溝通後，老闆同意日後用匯款的方式補繳住宿費用。蓋提斯不斷謝員警道謝，也大讚其英文對話能力。

何侑勳畢業於專科警員班32期分發至桃園服務，他對英文感興趣，利用勤餘時間自學，並有攝影專才，也幫大溪警分局拍攝分局搬遷影片，將所學在運用工作上，學以致用。

(中時 )