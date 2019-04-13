方文琳曬出女兒從小到大照片。（圖／翻攝自方文琳臉書）

昔日玉女掌門人方文琳2006年和于冠華離婚，兩人育有兩女于齊優、于齊薇，小女兒于齊薇今(13日)滿20歲，方文琳曬出女兒從小到大美照，並發長文幫愛女慶生，表示自己也是排行老二，很明白小女兒的想法，並以過來人經驗說：「我不怕妳的成長路上去跌倒，不順遂經驗也才有自省」。

方文琳大女兒于齊優去年出道演戲，較少露面的小女兒今滿20歲生日，稍早方文琳有感而發，秀出于齊薇歷年慶生照片，坦言：「常常人家都說：老大照書養，老二照豬養！！～我自己是老二，所以我也懂～但無論是怎麼樣的方式，媽媽對孩子的愛是一樣的.就我而言⋯媽咪怕妳也這麼認為，所以一定做到更公平的模式」。

方文琳更說，因為身為老二所以個性往往更獨立，但她希望女兒在勇敢嘗試的過程中要學會保護自己，她不擔心女兒受傷，因為跌倒、不順遂才有自省的機會，勉勵女兒能學會成熟並感恩種種經歷豐富了生活，最後方文琳表示因為工作今天無法陪女兒，兩人今凌晨已默默地過了生日，她感謝女兒許願總想到家人，自己也想說：「謝謝妳來到我的生命裡」，網友則讚：「小美女生日大大快樂」、「無論如何，孩子也是大了，苦盡甘來了」、「女兒跟媽媽一樣漂亮一樣有氣質」。

(中時電子報)