選手需現場手工製作手擲機。（高市教育局提供）

選手需運用國中物理所學，透過手工藝打造獨一無二的手擲機。（高市教育局提供）

縱使刮著大風，仍抵擋不了小選手精益求精的飛行夢。第三屆「國民中學手擲機飛行競賽」在高雄市大榮中學舉辦，吸引28校、73名選手參賽，女生選手比例大增。高雄市鳳翔國中陳建豪的手擲機遭強風吹偏、撞擊校舍外牆，仍以10.76秒最長滯空時間奪冠，技驚群雄。

高雄市教育局為了推廣航空科技知識技能，提升國中生應用物理與生活科技，連續三年舉辦國民中學手擲機大賽。競賽以「滯空飛行」為主軸，學生需要充分運用國中物理課程中的機翼流體力學，現場使用木材將機身、機翼、尾翼等元件製作出來，組裝成獨一無二的手擲機。

大榮高工飛機修護科主任謝明奇表示，手擲飛機競賽規定飛機翼展不得超過15公分，機身長不得超過45公分、飛機整體重量也不得超過80克。飛機滯空時間，取決參賽者設計的版型、製作的細膩度。另外，機身配重、現場氣流、手擲技巧等，也都會影響手擲機滯空時間。

受強勁北風影響，13日下午讓飛行競賽難度提升不少，考驗每一位參賽學生的創意與反應。今年冠軍成績為10.76秒，相較於去年打破全國紀錄的27.4秒，整整少了一倍以上。

高雄市教育局國中教育科長楊智雄表示，風大更考驗選手製作手擲機的精細度，以及拋擲時的應對技巧。每一個環節的掌控，需要隨機應變，獲得的經驗無價，未來有利于參與全國性的手擲機飛行競賽活動。

(中時 )