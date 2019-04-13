新北市教育局與新北市教育人員產業工會今（13）日舉辦「108年度新北市SUPER教師獎頒獎典禮」。（葉書宏翻攝）

新北市教育局與新北市教育人員產業工會今（13）日舉辦「108年度新北市SUPER教師獎頒獎典禮」，共計頒發27校教師會伯樂獎、18位入圍獎、9位SUPER教師獎、2位網路票選最佳人氣獎、2位評審團特別獎，表揚教學卓越且熱忱、專業的典範SUPER教師們。

專業的組織來自專業的教師，為鼓勵認真、抱持理想的老師，樹立優質教師典範，紮根於超策略Strategic、超獨特Unique、超熱情Passionate、超效能Effective、超感應Responsive五大特質創立的SUPER教師獎，在名單揭曉那一剎那，親友團的驚聲歡呼與得獎者感動的淚水交織會場。

每一位super發表得獎感言時，所流露對教育的熱情與堅持，不只感動在場所有來賓，也展現多元的專業樣貌。歷經16年不輟，期望透過本活動讓外界看到在校園內堅守崗位的好老師。

今年評審團主席由評審團共同推選新北市教育局蘇珍蓉主任督學擔任，評審團包括107年度super教師、教師會代表、家長代表、校長代表、社會公正人士以及行政機關代表。經過三個階段的遴選，初選階段有28位參選者，經資料審查有18位進入第二階段遴選，經過到校訪視參選老師課堂教學、直接聽取學生校內同仁意見、至決選會議五個小時的反覆討論後，才慎重在不同特質的老師。

決定出各組SUPER教師獎得主，分別為金美國小附設幼兒園張馨仁教師、莒光國小附設幼兒園林京頴教師、沙崙國小余俊樑教師、正義國小王憲陽教師、新莊國中李恩雯教師、福和國中蔣秋萍教師、淡水商工趙子慧教師、瑞芳高工管偉宏教師及景文科技大學陳曉菲教師；另為避免遺珠之憾，本屆SUPER 教師經評審團討論決議，將另頒發評審團特別獎，得主為文德國小蔡惠玉教師及頭前國中張麗莉教師。

(中時 )