桃園市議員王浩宇在臉書上公布「李毅來台灣，都見了誰？」，貼出旅美大陸學者李毅與前總統馬英九的合照，馬辦回應那是在東吳大學講座的公開合影。前立委孫大千批評王浩宇，只是想要把李毅當成是「借刀殺人」的工具，孫大千並網搜出李毅曾與「民進黨人士」的一篇對話（https：／／mp.weixin.qq.com／s／4SNl2StN_U5VvaJ3uCO9fQ），呼籲王浩宇去肉搜一下這位「民進黨人士」究竟是誰。

孫大千質疑王浩宇，「上次你在網路上隨便搜了一張國台網的照片，就用來抹紅韓國瑜，結果不但與事實完全不符，甚至連你最愛的鄭文燦也被颱風尾掃中，這一盤曲棍球，你為什麼還沒有吞下去呢？」

孫大千稱，這次王浩宇又在網路上找到了一張李毅和馬英九的合照，如獲至寶，「興致勃勃地要用來設計馬英九，結果又完全不是這麼一回事。你要不要改學王世堅去跳海了呢？」

孫大千指，自己用王浩宇的方法，在網路上找到了李毅和「民進黨人士」會面的一篇對話，他問王浩宇，「你要不要動用你強大的網路能力，去肉搜一下這位民進黨人士究竟是誰呢？用同樣的標準把他找出來，好好修理一下吧！」

孫大千認為，「李毅只不過是來自於中國大陸的一位腦袋不清楚，主張武統的學者。他可笑的程度，和現在台灣有一群自稱為台灣民政府的人一模一樣。」孫大千稱，應該對台灣人民有信心，他認為王浩宇花這麼多時間抬高李毅的身價，說穿了，只不過是要把李毅當成是「借刀殺人」的工具。

(旺報 )