趙少康在TVBS《少康戰情室》指出，有時候「閉門會議」是很重要的。（圖／擷取自Youtube「少康戰情室」頻道）

韓國瑜此次赴哈佛大學費正清中心閉門發表演講，趙少康表示，公開演講一定比閉門高級嗎？也不見得，他在節目中爆祕辛指出，閉門會議很重要的！

高雄市新聞局長王淺秋9日出示費正清中心邀請信並表示，在我們的認定裡，從來也沒說是獨一無二、多麼了不起的一個神聖演講，而作為受邀對象，不管是閉門會議，或是以更公開的方式進行，只要能讓他們更認識高雄、更認識不同的民主價值，我們都很願意分享。

哈佛費正清中心台灣研究召集人戈迪溫表示，哈佛邀請市長，他選擇不要公開演說。

趙少康4月10日在TVBS《少康戰情室》對邀請信略為翻譯：我們1月見過面，希望你一切都好，我寫這封信是代表哈佛，希望在2019年4月11日，我們的教授跟學生非常有興趣去知道關於你的兩岸與台灣的政治情況。行程是午餐後去哈佛校園巡禮，之後關起門討論，由挑選過的教授與學生，由你先開始presentation，再來是公開討論。

趙少康認為，邀請是真的，總是郎有情、妹有意，才會一拍即合。趙少康更強調，就算是哈佛公開演講，也沒甚麼了不起，公開演講一定比閉門高級嗎？也不見得。

民進黨立委郭正亮也同意趙少康說法，「當然不見得」，差別在是否「open to all」，這個顯然是有限制的，所以租的會議室也不是演講廳，大概也知道要談甚麼，因為如果是「open to all」也很難討論，他們希望有一些深入交流，這是可以理解的，這實在沒甚麼好吵的。不過郭正亮也意外，韓國瑜堅持不增加華府與紐約的行程，到時候可能還要再去一次！

趙少康忍不住揭內幕說，「不要以為閉門就不重要，本來不想講，講個祕辛給妳們聽！」

趙少康說，他當立委時，突然有一天，國民黨秘書長馬樹禮找他，希望趙少康去一趟美國，趙少康原本拒絕，但馬樹禮透過很多人說服趙少康，才知道此行有多重要，要去哈佛、MIT、Caltech、史丹佛，因為大陸第一批留學生寫信給蔣經國，表示希望訪問台灣。趙少康說，蔣經國收到信也不知道怎回，真的要給他們來嗎？後來趙少康就去美國，都是閉門，當時大陸學生很怕，公開以後讓別人知道，大陸學生都是頂尖的、第一批留學生，跟他們座談，問台灣情況等等，「我們要了解他們，他們要了解我們」，最後回來，馬樹禮跟蔣經國報告，才邀請他們祕密來台灣訪問，現在他們很多都是著名大學教授。

趙少康強調，閉門會議不重要嗎？閉門會議很重要的！

(中時電子報)