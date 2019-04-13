陸軍司令部辦理第三屆全國高級中等學校儀隊競賽北部初賽。（陸軍提供）

為推廣全民國防教育，陸軍司令部13日下午在桃園展演中心藝文園區廣場辦理「第三屆全國高級中等學校儀隊競賽北部初賽」，由北部12所學校角逐決賽資格，最終前三名分別由桃園新興高中、新北智光商工及新北莊敬高職獲得；而前三名隊伍將直接晉級國防部7月6日辦理的全國決賽，最終優勝之學校將配合國防部辦理的軍人節系列活動中表演。

陸軍指出，活動前，首先由名聞遐邇以「忠誠精實」著稱的陸軍樂儀隊官兵以精湛的槍法及律動的樂音進行現場演出，為比賽揭開序幕，展現出高昂鬥志與壯盛的軍容。

陸軍並表示，本次參加初賽隊伍各個陣容堅強，其中包括曾榮獲國防部全國高中職校儀隊競賽第一屆冠軍、第二屆亞軍的新興高中；在第二屆拿下季軍的莊敬高職；成立超過20年，參加過無數地區性表演活動，經驗豐富的智光商工；以及首次參賽的成功高中、宜蘭高商、治平中學與龍潭高中等12所高中職校參賽。

新興高中儀隊隊長洪偉勛表示，當初因為崇拜姐姐在儀隊表演的精彩絢麗槍法及高難度拋槍技巧，而加入新興高中儀隊，訓練過程雖然辛苦，但從「態度第一、紀律為首、榮譽至上」的隊訓中，體會到為人處事及行為修養的重要性，更在大家同心協力下勇奪去年國防部儀隊競賽全國亞軍；這一屆大家更是有備而來，新興高中有信心再創佳績。

莊敬高職洪梓峻則說，加入儀隊初衷是因為聽說對升學有所幫助，但在真正投入訓練過程後，逐漸和團隊產生特殊情感，去年更在團隊伙伴辛勤練習下，榮獲第二屆國防部儀隊競賽全國季軍殊榮，今年也已經做足準備，請大家拭目以待。

陸軍進一步表示，本次活動特別於會場周邊規劃陸軍特戰突擊車、復仇者、拖式飛彈車等裝備陳展，並安排T91步槍模擬射擊、臉部偽裝彩繪、未爆彈處理小組及傘具著裝等互動體驗，與開設陸軍各單位人才招募攤位，盼藉此宣揚全民國防理念，吸引民眾參觀，透過交流與互動，增進國人對全民國防事務的認同與支持。

而經過一下午激烈比賽，最終第一名由桃園新興高中衛冕成功、第二名由新北智光商工奪下、第三名為新北莊敬高職，此三校也將代表北部地區，參加七月份由國防部主辦的儀隊決賽活動。

(中時 )