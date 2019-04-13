彭文正、李晶玉主持政論節目《政經看民視》隨著民視董事長郭倍宏下台，被民視新副董黃明展親口證實將會收播，並指出原因是年燒8千萬但平均收視僅0.6，但今日有媒體再爆收攤關鍵原因，其實與彭文正夫婦在節目中大批蔡政府有關。

據自由時報報導，《政經》收攤除了收視不佳，更盛傳另一主因，為民視身為挺綠電視台，但《政經》卻對於小英政績不佳加以打擊，令蔡政權硬起來，成為節目收攤最後一根稻草。

另外，彭文正更因不滿《政經》被收攤，臉書發文槓上黃明展，「一年播出313集，每小時節目總成本不到10萬，三年來收視率在民視新聞台不是第一就是第二，扣除成本，一年替民視淨賺一億以上。這樣的節目常董說要收掉？股東可以去按鈴申告背信了⋯」

不過據聯合報報導，有民視人笑說黃明展是律師出身，處理過許多大案子，竟然叫股東去告黃明展？認為彭文正開槓黃明展只是在做最後的困獸之鬥。

(中時電子報)