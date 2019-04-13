齊豫和胡夏。

湖南衛視《歌手2019》12日晚上舉辦總決賽，正式宣告收官，由大陸歌王劉歡拿下冠軍；吳青峰找來蔡依林(Jolin)幫唱自己為她新專輯所寫的歌曲〈怪美的〉，成功闖進第二輪決賽，隨後他選唱以自己參加節目的收穫及心得所寫的歌曲〈歌頌者〉，搭配昔日蘇打綠團員家凱助陣，拿下第二名，歌曲已在網路上架。

談到和Jolin這個「青菜組合」，吳青峰過去曾幫Jolin寫過四首歌，但一直苦無機會在舞台上合唱，這次終於有機會「名正言順」邀約她，天后也給足面子一口氣答應，讓他感動不已，但兩人相當忙碌，一直沒時間當面討論演出，只好靠著不斷的「遠距離戀愛」隔空溝通聯絡。巧的是，4月12日這天正好是吳青峰宣布單飛滿一周年日子，以創作歌手身分完成比賽並拿下亞軍，對他來說更是意義非凡。

齊豫在本季賽事中，初期名次雖偏後，但後期有如倒吃甘蔗，越來越前面。整個賽事中，她一共帶來13首經典歌曲，包括恩師李泰祥多首作品、過去和好友三毛合作專輯《回聲》的〈今世〉等，唱出最純粹的齊豫，她還與節目組成立公益基金，既能唱自己喜歡的歌，也能讓她做公益。

原本節目組事前公布齊豫在總決賽的幫唱嘉賓是任賢齊，但後來正式上場則改由胡夏上陣，兩人昨合唱電視劇《知否知否應是綠肥紅瘦》主題曲〈知否知否〉，齊豫的悠揚輕靈搭配胡夏抒情嗓音，抓住不少觀眾的耳朵，只可惜最後仍止步第一輪決賽，無緣進入前四名，令不少網友相當抱不平。而首次參加《歌手》的胡夏也表示，齊豫一直是他的偶像，因此這次合作壓力非常大，能和齊豫合作，也是圓了自己長久以來的夢想，「是我的圓夢舞台沒錯了！」

(中時 )