黃純德認為，台灣能將特殊需求者牙科照護技術分享給剛起步的東南亞國家。（袁庭堯攝）

「AADOH 2019第一屆亞洲特殊需求者口腔醫學國際學術研討會」是首次以身障、長照者牙科照護需求為主題的醫學研討會，台灣憑藉優異的技術及經驗，爭取到第一屆主辦權。透過研討會的分享與交流，有望將台灣的特殊需求者牙科照護技術推向東北及東南亞國家。

特殊需求者牙科是新興的牙科領域，過去稱「身心障礙者牙科」，結合醫、藥、護、心理、及社會學，強調醫學人文素養。

高雄醫學大學口腔醫學院長李澤民表示，台灣進軍國際需仰賴軟實力，透過這場國際研討會的舉辦，讓世界看到台灣在特殊需求者牙科上的重視與努力。世界衛生組織（WHO）口腔衛生諮詢顧問 Prathip Phantumvanit 教授致詞時，也特別稱讚這場「以人為本」的醫學研討會。

研討會12至14日舉辦，共有來自亞洲、歐洲、大洋洲、非洲共19國、 300多位與會者共襄盛舉。研討會邀請17 位國際知名學者專家，討論特殊需求者牙科、吞嚥障礙、長期照護者口腔問題等議題。

高雄醫學大學口腔醫學院教授黃純德表示，特殊需求者包含身心障礙者及長期照護需求者。台灣在特殊需求者權益的相關法規、健保、社會福利、教育制度的制訂已相當完善。目前有7間特殊需求者牙科醫療示範中心，80多間部立及區域醫院設立身心障礙者牙科。超過1000間牙醫診所，登記為接受身心障礙者牙科醫療的初階或進階診所。此外也有128個巡迴醫療團，針對無法自行就醫的長期照護需求者，提供到宅服務。

此次國際研討會，也將經驗分享給在特殊需求者牙科剛起步的東南亞國家，配合政府南向政策發展，促進國民外交、醫療教育與科技研發合作。

(中時 )