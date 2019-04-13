鹿草鄉公所昨日上午封路開放民眾在167線道路採土芒果，現場還提供DIY檨仔青攤位，自己削果，自己醃製帶回家。（張亦惠攝）

嘉義縣鹿草鄉每年4月都會封閉167縣道東西兩側約2公里路，供民眾免費採土芒果，13日一大早民眾攜家帶眷來「卡檨仔」，縣長翁章梁也到場與民眾共襄盛舉，鹿草鄉長楊秀玉指出，採芒果活動今年已邁入第5年，過去鄉民站在路中間採芒果險象環生，舉辦封路採芒活動後，除了民眾開心外還可行銷鹿草，更重要的是解決落果問題。

「卡檨仔」是鹿草鄉獨有的休閒活動，167線道路旁數百棵芒果樹，過去公所將芒果統一標售，由標得人採收，鄉民卻因不知情採摘挨告，後來公所發想每年4月封路半天，開放民眾採芒果，不僅民眾開心，還可以解決芒果成熟後的落果造成的交通問題。

鹿草鄉公所昨日上午封路開放民眾在167線道路採土芒果，民眾自製採芒果工具，比高比長比技術，有自製的保特瓶環保工具，也有竹竿、掛鉤和網子，現場還提供DIY檨仔青攤位，自己削果，自己醃製帶回家，可以加梅粉、蒜頭和醬油，還有人加上雪碧口味，場面輕鬆熱鬧。

縣長翁章梁、立委蔡易餘、鹿草鄉長楊秀玉也人手一支竹竿，跟著大家採果，翁章梁指出，土芒果是老一輩村民最喜歡吃的水果，過去行道樹以芒果樹和木麻黃居多，芒果樹因落果可能形成行車安全穩憂，大多被移除了，167線的芒果行道樹顯得更珍貴，這種古早味、甜中帶酸的好滋味特別令人懷念。

(中時 )