◎國民黨總統初選助協調？ 馬英九：一定會幫忙

國民黨總統初選紛擾不斷，黨內如今也傳出盼前主席連戰、馬英九、吳伯雄等大老能出面協助協調。對此，馬英九今日上午出席「文山區母親節聯誼活動」受訪表示，「我們能夠幫忙，一定會幫忙」。至於高雄市長韓國瑜訪美聲勢高，是否回國後能成為總統人選？馬僅笑回，「大家都看到他在美國表現很好」。

◎日內瓦發明展成果揭曉 我國奪18金

世界三大發明展之一的「2019瑞士日內瓦國際發明展」，競賽成果於台北時間13日清晨揭曉，台灣代表團共有41件作品參賽，共拿下18金、12銀、11銅和6項特別獎成績。

◎陸美5G競賽白熱化 川普喊一定要贏

美國總統川普12日表示，美國必須在建設5G網絡的競爭中獲勝，並推出在全國加速建設5G網絡的計劃，矢言「到明年美國將擁有全世界最多的5G頻譜」。他透露，聯邦通訊委員會（FCC）將斥資超過200億美元成立基金，在鄉郊地區為超過400萬家庭和小型企業用戶建立網際網絡，並在12月就5G頻譜舉行競投。

◎《Gloomy Eyes》華語版 歌王蕭敬騰獻聲演出

HTC VIVE與蔡明亮導演合作的VR電影《家在蘭若寺》，以及與法國合作出品、製作的全息式VR動畫《Gloomy Eyes》，13日受2019北京國際電影節邀請，於北京虛擬現實單元進行為期8天的首映，HTC VIVE ORIGINALS更於開幕式上宣布VR動畫《Gloomy Eyes》華語版，將邀請金曲歌王蕭敬騰獻「聲」演出。

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