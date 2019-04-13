安仁家園近來面臨接送專用車不足的問題，向外界募款盼能購置中型巴士。（張亦惠攝）

嘉義縣六腳鄉蒜東村「安仁家園」多年來提供因家庭變故的兒童及少年一個家，是嘉義縣第一所提供兒童及少年安置與教養機構，目前院內有36名18歲以下學童，其中又以國小生為多，安仁家園4月拿到公益勸募許可，積極為購置一輛中型巴士而努力，希望讓孩童出門時更有保障，行車路上更安全。

安仁家園是遭受家庭變故的兒童及少年的家，讓他們能就近接受長期性照顧與輔導，目前面臨接送專用車不足的問題，安仁家園院長謝孟潔表示，目前院內有2輛專門接送孩童的車子，專責接送孩子就醫、外出、志工服務活動、物資載送等，但因院內孩童年紀還小，在車上難免哭鬧、吵架，負責開車的老師，除了注意路況還要照顧車內孩童，相當不方便且危險，每次出門對老師來說都是一大考驗。

謝孟潔說，目前估計需籌募經費350萬元，目前募到約25萬元，謝孟潔感動地說，日前收到第1筆捐款，是已過世的獨居老人阿福長年累積存下的7萬8851元，阿福生前生活清苦，連房子都不願修繕，他的家人基於阿福生前受到許多人幫助，決定將這筆「手尾錢」捐出，阿福的哥哥也另外再捐了5萬元，院方深受感動，決定將阿福的名字，列在院內的愛心牆上。

安仁家園不辦募款餐會、活動，將每一分錢都留下來作為購置中巴的預算，謝孟潔笑說，安仁家園新建院舍時有台塑企業及政府補助，外觀新穎，甚至有人到了門口後就不捐錢了，事實上安仁家園營運仍需仰賴各界物資及捐款，「一人一百元」院內孩童就有機會實現一起出門的願望，期盼各界小額捐款匯集愛心。相關安仁家園愛心捐款訊息請洽專線(05)3802678。

(中時 )