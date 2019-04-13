48歲女星洪欣和小10歲張丹峰結婚10年，最近因男方出軌經紀人畢瀅證據連環爆，兩人婚姻也變得岌岌可危，網友則挖出蔡少芬當年阻止洪欣跟張丹豐交往，直言對方看來非善類，而曾演出《衝上雲霄》的陳慧珊當年卻力挺兩人在一起，今(13日)陳慧珊被問此事，尷尬表示忘了，但路是自己挑的，只要朋友開心就支持。

張丹峰去年就傳出偷吃經紀人畢瀅，近日又傳出畢瀅穿浴袍、疑似拿著驗孕棒進張丹豐照片，對此，張丹峰先前回應：「捕風捉影」，之後沒再多說。網友則挖出6年前洪欣和張丹峰上節目《非常靜距離》，洪欣透露當年好姊妹蔡少芬看了張丹峰照片便大力反對兩人交往，放話說：「不行，壞壞的，不要理他」，如今看來被不少網友讚是神預言。

而陳慧珊今出席活動，據《東網》報導，問當初是否支持洪欣和張丹峰交往？陳慧珊說：「不記得這件事了，路是自己選的，我不能幫別人判斷別人的人生，開心的話我就支持」，也說沒聽說洪欣婚變的事，兩人已經很久沒連繫。

(中時電子報)