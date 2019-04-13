台北市長柯文哲傳出邀請前考選部長林嘉誠組國政小組，並廣邀專家學者撰寫國政白皮書，備戰2020大選意味濃厚，不過消息一出， 深綠背景的交通大學教授劉俊秀火速在臉書PO文自清，表明自看報紙才知道是為柯而寫，嚇得他趕緊退出，更不解反問「我的反柯立場明顯，他怎麼會找我？ 」

台灣知名土木工程學者、交通大學教授劉俊秀今在臉書PO文自清，他表示，前幾天確實有收到林嘉誠的email，邀請他加入撰寫國政白皮書的成員。因為林是扁時代的政務官，所以他就答應了。

沒想到隔天一早，看到媒體報導才發現國政白皮書竟然是為柯而寫，他嚇一跳，趕快用email告訴對方，他要退出這個國政小組，最後更不解表示「我的反柯立場明顯，他怎麼會找我？ 」

由於劉曾代表民進黨參選新竹市長，臉書上也時常分享綠營相關文章，政治立場鮮明，因此澄清PO文一張貼，隨即引發關注，有網友為劉抱屈「這樣根本是在誘騙學者無償為他背書 」、「就是騙 」，也有人直言「柯P要選了」。

對此，正在參加大甲媽遶境的柯文哲被問及國政白皮書一事，柯訝異反問「是國政嗎？那改市政就好了！」並強調台北市是首善之區，市政也牽動著國政。

(中時 )