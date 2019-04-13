宋念宇（小宇）近來除了參加音樂選秀節目《這！就是原創》，也用心經營社群網路，常上線與粉絲互動拉進距離，12日分享「我的撩妹金句」影片，他拿出畢生所學的撩妹技巧，問他對哪個招數最心動，小宇表示對「在耳邊說我愛你」這招會心癢癢，「我平常不是個會說甜言蜜語的人，若是偶爾在合適的場合、氣氛下，說出像是浪漫電影的台詞，會讓我感到心動。」

他自認不是浪漫的人，頂多聽到浪漫情歌會情不自禁地漫舞；影片中，小宇不停地向不同對象說情話，完全顛覆他過往的形象，有趣的是工作人員也不甘示弱連續反撩小宇三招，先是十指緊扣，接著拿出一條線在小宇旁邊左右晃動，對於這舉動他感到很疑惑，工作人員笑稱：「我在釣你啊！」讓他害羞的手腳蜷曲在地上翻滾。

最後工作人員還使出大絕招用諧音撩「漢」，串連兩人的「姻緣線（音源線）」，讓小宇直呼無法招架，如觸電般心動；影片曝光後，不少粉絲搞笑回應「比賽壓力太大嗎？小宇終於放飛自我了」、「從影以來最大尺度，宇哥壞掉了」。

(中時 )