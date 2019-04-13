謝和弦13日舉辦《像水一樣》黑膠版本發行記者會，同步推出專屬的「謝和弦-BeWater-同名限量黑膠唱機」；他後天將過32歲生日，計劃和老婆吃飯慶祝，有跟老婆討禮物嗎？謝和弦甜回：「她就是最好的禮物。」至於老婆之前辛苦打排卵針受孕，他表示近期暫緩，「不要給她壓力，最近暫時休息一下」，對生子計畫隨緣。

謝和弦和老婆雖恩愛仍偶爾爭吵，他表示每次吵架都是自己先道歉，將吵架當成情趣；追問如果是老婆的錯，也會先道歉？他秒回：「都是我的錯。」解釋因自己的個性比較衝，平時多是老婆在包容。

謝和弦所屬的華納音樂，今送上流水編號「0415」的《像水一樣》黑膠，並準備「黑膠生日蛋糕」為他慶生，對於出道10年第一次發行黑膠，謝和弦直言心情緊張又興奮，透露受到父親影響，平常也會聽黑膠，「因為可以跟爸爸找到共同的連結點」，他有搜集黑膠習慣，包含江蕙、伍佰、張宇等歌手，「但江蕙某一張專輯沒收到，二手店也找不到」。

(中時 )