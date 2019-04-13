金門拉起「非洲豬瘟」警報，岸巡幹員加強漁、商港船隻清艙作業。（李金生攝）

岸巡船艇海上演練發現漂流死豬，依據標準作業程序通報處理。（李金生攝）

一旦發現漂流死豬，馬上封鎖現場，徹底進行人員管制和器具、車輛消毒工作。（李金生攝）

金門漂流死豬已有4件確診感染「非洲豬瘟」，海岸防疫最前線嚴陣以待。（李金生攝）

碼頭設置防疫棄置桶，期待民眾全力配合。（李金生攝）

金門料羅港嚴檢寄往台灣的貨物，岸巡隊長吳建冠（中）親自督導執行。（李金生攝）

金門與大陸「垃圾小三通」，海邊接連發現從對岸漂來「非洲豬瘟」病死豬，全島拉起防疫警報。金門岸巡隊全面擴大海面和灘岸搜索勤務，也籲請民眾提高警覺，協力做好各項防堵工作。

金門岸巡指出，2018年8月中國大陸發生非洲豬瘟疫情以來，岸巡已在地區商、漁港查獲大陸肉製品2件和豬隻屍體10件。其中，確診為陽性感染「非洲豬瘟」共有4件。農委會公告自4月10日起金門地區豬隻及其屠體、內臟、生鮮及加工產品（水餃、燕皮等）禁止輸往台灣本島及其他離島。

站在防疫最前線的金門岸巡隊，採海、陸雙管齊下作業方式，全面擴大防疫勤務，除根據目前天候和海流方向，派遣船艇在大、小金門之間的金烈水道等水域搜尋外，各岸勤單位也加強灘岸搜索作業，目標鎖定垃圾集中區域，嚴防病死豬隨海流跟著垃圾上岸。

另外，料羅商港安檢所也採X光機檢查和人工拆檢方式，針對海運寄往台灣和其他離島的貨物，查核有無肉類、肉製品或其它違禁品，包括香菇等農產品在內，目標是做到滴水不漏。

海巡署金馬澎分署表示，基於防堵非洲豬瘟入侵，各單位都有「寧願多做、不可少做」，做好長期抗戰的準備，以最高規格和標準來面對疫情，確保國內畜牧產業安全，民眾若於岸際發現不明動物屍體，應立即撥打海巡「118」24小時服務專線，全民攜手將非洲豬瘟疫情杜絕於境外。

(中時 )