劉承武建議董小羚依「犯罪被害人保護法」爭取權益。（袁庭堯攝）

「台鐵奪走的不只是我家8條命，而是毀掉我們家族。」普悠瑪翻車意外、董家長女董小羚向台北地檢署檢察官劉承武當面淚訴，希望尋求法律上的協助。

劉承武13日下午到高雄市左營區果峰里辦公室，出席「高雄市公道正義服務協會」的法律諮詢服務，董小羚特地前往求助，她哽咽控訴，普悠瑪翻車迄今已半年，台鐵只談賠償，出錯原因、責任歸屬，仍不願向家屬透露。

「犯罪被害人保護法，這就是妳的救世主。」劉承武拿出犯罪被害人保護法，建議董小羚在偵查、審判等階段，請求犯罪被害人保護協會的幫忙。

劉承武強調，被害人通常只會問「為什麼是我」，而不知道還有「犯罪被害人保護法」可幫助爭取權益。劉承武認為，台灣因法治不足、政策不足，導致董家8人「被特別犧牲」，依大法官解釋令第400號理由書，縱然國家公務員沒有過失，也要負補償責任。

劉承武認為，被害人保護法是可以實際操作的，他希望董小羚走出傷痛，但不要放棄追尋真相和補償的希望。劉承武還強調，台灣要建立「新明文天賦天權」，讓董家的個案讓每個被害人的被害都有意義和價值。

(中時 )