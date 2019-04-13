范國宸開季以來打擊火燙，目前位居全隊全壘打和打點王，不過11日和中信兄弟的比賽，因接球時和陳威晨發生碰撞，導致手掌腫漲需要恢復，近兩場皆未先發。該場比賽後來因雨勢過大而取消，范國宸近況正好卻受傷，讓他苦笑說「真的很可惜。」

11日富邦悍將和中信兄弟比賽中，1局上范國宸接投手牽制球，左手腕和回壘的陳威晨碰撞因此折到，當時苦撐守完該局後，下場發現連球棒都握不起來、手套也戴不上去，手掌虎口處瘀血腫脹明顯，因此這兩天先消腫後，下周一會到醫院檢查。

「一開始覺得滿嚴重，這兩天恢復比想像好，不過一動就會痛，還有做放血治療，目前有消腫了，可以握住球棒但還無法接球。」范國宸表示如果檢查後沒有傷到韌帶，那等消腫後應該就無大礙。

范國宸目前3支全壘打、14分打點都位居富邦全隊第一，38打數有13支安打、打擊率高達3成42，打擊手感正火燙卻無奈遇到受傷，讓他感覺真的很可惜，「雖然想忍痛上場但真的沒辦法，還是好好休息，受傷這種事過了就好了。」

(中時電子報)