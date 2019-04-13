梧棲區兩個貨櫃屋傍晚起火燃燒。（陳淑娥翻攝）

台中梧棲區郭姓男子因欠債50萬元，疑借不到錢心情鬱悶，13日傍晚引爆貨櫃屋住處瓦斯桶，活活燒死成一具焦屍，死者妹妹供稱，已幫哥哥處理過多件債務，也聘他顧車子給薪資。消防局表示，真正起火原因待進一步釐清。

台中市消防局13日傍晚4時31分獲報，指位於中央路1段與梧棲大排交叉口的樂活羽球館對面空地，有貨櫃屋起火，消防人員到場後表示，現場為兩個貨櫃屋燃燒，隨即於4點50分撲滅火勢。

經消防人員清查火場後，發現貨櫃屋內有1具男性焦屍，遺體橫躺在床上。警方調查，68歲郭姓男子向多人借錢，欠債約50萬元，疑因借錢未果，在自住的貨櫃屋廚房引爆瓦斯桶尋短，被發現時躺在床上，已成一具面目全非的焦屍。

警方指出，郭男在紙上寫下欲跟某人借款50萬元，每月要還2萬元等字眼，然後用手機拍下，桌曆也寫下欠債明細。

據了解，郭已離婚20年，跟前妻及小孩都無來往。郭男妹妹供稱，為讓哥哥養活自己，也請他到車廠擔任保全，都有給薪資，還有貨櫃屋供居住，郭平常會打打小牌，之前已幫他處理過多件債務。

消防人員指出，現場共有5個獨立40呎貨櫃，起火貨櫃內規劃有廚房、房間隔間及辦公室使用，至於起火原因，需待火調科進一步調查釐清。

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