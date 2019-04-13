北台南家扶參與少年展力計畫的34名青少年，為了籌措壯遊澎湖的旅費，努力學做甜點、銅鑼燒和手工餅乾，13日起將到台南各夜市、老街、販售，北台南家扶主任莊淑惠讚許少年囝仔勇於挑戰的精神，也期盼社會大眾購賣義賣商品，給予支持鼓勵。

北台南家扶於2014年開辦「陪伴、充權少年展力服務方案」，學員多來自單親、弱勢家庭之國中及高中職生，目的是希望培養少年們的洞察、規畫、團隊、生活、自信、關懷等6項能力。

5年多來，學員透過體驗教育、登山露營、孝親辦桌、城市歷奇及壯遊台灣等活動，發掘自我優勢，學會肯定自己，在生活中找到目標，已陸續改變許多少年的生命觀及成長歷程。

資深社工師曾沛瑄表示，少年們透過培力過程重新找回自信，也改變與家人的關係，培力的過程除了課程引導外也加入公益旅行，少年們透過公益服務學習到關懷他人，曾有學員因到老人院協助餵食終能更理解母親照顧癱瘓家人的辛苦。

擔任本次活動小組長的婷婷，今年就讀觀光科一年級，父母親已離異多年，父親忙著務農，讓婷婷心事無出口，總是沉默寡言、也不喜歡表達自己，3年前加入少展方案後，人生起了變化。婷婷表示，與夥伴一起挑戰、完成任務的過程，讓她對生活重新看見希望。

參與此次活動的成員在婷婷的指導下學做甜點、餅乾，13日晚間到佳里安西夜市，14日則將至新營南瀛綠都心、鹽水老街、佳里早市及台南市小西門廣場販售，盼能順利籌足暑假至澎湖壯遊的船票費6萬元。

(中時 )