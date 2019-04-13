13日歡度32歲生日的呂政儒，貢獻13分、6籃板。(中華籃協提供)

帶著1勝優勢進入季後賽首輪的裕隆納智捷，靠著夏普貢獻21分、14籃板的雙十數據，讓他徹底上演棒打老東家戲碼，最後以74比63逆轉擊敗金門酒廠，裕隆取得2勝0敗的「聽牌」，只要14日再次擊敗金酒，就可闖進第2輪。

比賽才一開始，雙方洋將就陷入犯規麻煩，其中面對前東家打得特別嗨的夏普，竟在首節還剩4分23秒，就吞個人第3次犯規，儘管金酒洋將塞勒也吞2犯，裕隆卻提前陷入禁區危機，打完首節，雙方打成22比22平手僵局。

抓住夏普不敢犯規的弱點，金酒次節就靠塞勒、柯旻豪、陳靖寰等人火力打出14比2猛攻，轉眼擴大領先到12分之多，幸好裕隆逐漸追上，打完上半場，裕隆仍以34比38落後，不過金酒主控于煥亞左腳踝扭傷，恐怕沒法再打。

少了于煥亞的後場組織，金酒第3節越打越亂，讓裕隆趁機靠著夏普與瓊斯火力，總算搶回領先優勢，甚至末節一開始，夏普連摘8分，再次帶起裕隆10比0小高潮，換成裕隆領先到12分，場上情勢瞬間逆轉，裕隆如願帶走勝利。

本季前31場例行賽還在金酒效力的夏普，卻在本季311洋將大限過後，仍被金酒使用「李恩條款」以受傷為由換掉，改由塞勒取代，夏普隨即加入裕隆，且在最後5場例行賽幫助裕隆取得4勝1敗，如今季後賽隨即棒打老東家成功。

「我想有時總會碰上犯規危機，幸好我下半場及時調整回來，但我感覺首節那3次犯規，都不是很明確的犯規，」夏普賽後表示，裕隆執行教練李啟億說：「一開始打那麼綁手綁腳，就是我們太想贏了，太過積極之後，反而防守一堆漏洞。」

「後來我告誡大家保持平常心就好，下半場才有辦法逆轉回來，明天的第2戰，我當然希望能從上半場就穩定下來應戰，趕緊取得晉級下一輪資格。」李啟億說。

(中時電子報)