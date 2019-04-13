祈錦鈅（左）邀許莉潔擔任嘉賓。（WEBTVASIA TAIWAN提供）

祈錦鈅（右）開心抱著爸爸合照。（WEBTVASIA TAIWAN提供）

新人祈錦鈅（小鈅）今在新北市板橋舉辦首場簽唱會，下午現場狂風暴雨仍吸引上百位粉絲到場力挺，連一路不支持她出道的祈爸爸也冒雨前來，小鈅當場感動淚崩，直言家人支持是自己勇闖演藝圈最大動力；至於祈爸爸撞臉高雄市長韓國瑜，她笑說：「爸爸很早就禿（頭）了，沒有特意學（韓的光頭造型）。」

小鈅邀「聲林之王」季軍許莉潔同台合唱，對於首次以歌手身份舉辦簽唱會，竟和超會唱的實力戰將同台，不覺得風險太大？小鈅笑回：「可以和厲害的人一起享受唱歌覺得很開心，沒有覺得有壓力的風險，反倒覺得榮幸。」許莉潔則謙虛表示，小鈅的聲音非常甜美，本人更是可愛，「聽到小鈅現場唱歌，自己簡直快被融化」。

簽唱會上，小鈅感性表示，為了爭取將來有更多的演出機會，特地獻唱多首歌曲，希望大家注焦在她的歌唱實力；個性外向的她，非常喜歡旅遊、曬太陽，發片後為了兼顧歌手及學生身份，已忙得長達2年沒到海邊走走，她今許願希望暑假時能抽空安排海灘度假行程。

(中時 )