為紓解台灣大道及市區連接工業區車流，台中市府推動「西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程」，該道路全長1950公尺，工程費約27.27億元，用地費約33億元，總經費60.27億元，地方期待盡快施工，改善交通狀況。

市府邀集地主、里長、民意代表及關心地方發展民眾，在西屯區公所舉行「西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程」說明會。

建設局長陳大田表示，西屯區市政路現況東起西屯區文心路口，西至環中路，而環中路至工業區一路路段為未開闢的計畫道路，是為紓解台灣大道及市區連接工業區車流重要聯外道路，市府了解在地聲音、蒐集地方意見，作為後續道路執行參考，加速推動建設。

有民眾在說明會中建議路寬縮減方式，市府考量涉及都市計畫變更作業程序，整體計畫期程勢必延長，此外，地方建議朝分段開闢方式執行及土地取得方式等，建設局強調，後續會審慎研議，用地費將以合理市價進行協議價購或徵收。

(中時 )