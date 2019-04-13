受摩根大通等銀行財報強勁拉抬，加上迪士尼股價強漲，帶動美股上週五（12日）多頭氣盛，主要指數再度逼近歷史新高。至於有恐慌指數之稱的VIX波動率指數則重挫至6個月低點。

道瓊工業指數受迪士尼股價暴漲帶動，收盤勁升269.25點，收在26412.3點，漲幅超過1％。標準普爾500指數在金融股領軍下，收盤也為6個月來首度衝破2900點大關至2907.41點，距離歷史高點不到1％，漲幅為0.66％。那斯達克指數也收漲0.46％，以7984點報收。

摩根大通與富國銀上週五發布獲利優於市場預期，為美企財報季開場帶來好的開始。Sandler O'Neill & Partners公司分析師哈特（Jeffery Harte）表示，摩根大通獲利傳出佳音，對其他銀行同業是一大激勵。原本分析師預期美企上季獲利可能表現不佳，根據FactSet預估，美國企業首季獲利可能下滑4.2％。

迪士尼宣布將加入串流服務市場，其定價預估只有網飛一半，這項消息也拉抬迪士尼周五強漲11.54％，創下歷史新高。不過網飛受此影響股價則重挫4.49％。

美股上周五牛氣沖天，還包括能源業一項大型併購案的推動。雪佛龍宣布將以330億美元現金加股票收購Anadarko能源公司，該交易帶動Anadarko股價跳漲32％，雪佛龍則是收跌近5％。 Seven Points Capital分析師柯茲（Michael Katz）指出，隨著國際油價來到70美元以上，能源業的整合熱潮短時間將不會退燒。

除了產業面傳出利多，中美貿易談判持續推進與中國大陸出口數據強勁，不僅推升美股續漲，也無形中增強投資者信心。

然而在美股多頭氣盛，主要指數即將登上歷史高位之際，芝加哥波動率指數VIX盤中則降至11.95，創去年10月3日以來低點。若從去年12月底的高點計算，VIX迄今已重挫67％。

(工商 )