花蓮地區職訓暨就業博覽會邀請超過50家國內廠商，提供上千個就業機會。（張祈攝）

勞動部勞動力發展署北分署今在花蓮縣立體育館舉行東台灣最大規模「花蓮地區職訓暨就業博覽會」，邀請50多家廠商跨區徵才，提供上千個工作機會，此外，今年也首次採用無紙E化服務，以電子履歷取代手寫單，加快面試流程。

「開薪就業、職來運轉2019花蓮地區職訓暨就業博覽會」今在花蓮登場，包括在地知名廠商台灣土地開發、理想大地、美侖大飯店、台泥、中華紙漿等，還有燿華電子、華新麗華、台灣觀光巴士等跨區徵才，總計50多家廠商，提供超過1000個工作機會。

勞動力發展署主任秘書王玉珊表示，今年全台共辦理2000場就博會，其中5場次為較大規模，而花蓮就是其中一場，人力資源是企業重要資產，透過職博網羅人才，除了吸引年輕人，也鼓勵中高年齡者回到職場，提升市場競爭力。

這次職博也是花蓮首次採用E化作業，民眾掃描QR-code就能查詢廠商職缺與待遇，只要在現場提供的「履歷e化區」登錄履歷後，帶著身份證就能直接前往廠商攤位面試，不但環保、省事，也能讓廠商更快了解求職者背景，加快面試流程。

「機會是留給準備好的人」縣長徐榛蔚勉勵在場求職者，準備好自身能力，就能在職場中獲得公司青睞，也感謝勞動部每年在花蓮舉辦2場就業博覽會，為鄉親謀合工作。

(中時 )