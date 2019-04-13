跟上e化潮流，台中市民政局針對於有意願裝置電子巡邏箱里隊，撥款補助里隊建置電子巡邏箱，提升隊員巡簽時的安全，資料保存也更方便、準確，同時也達到節能減碳效果，遇下大雨也不怕出現紙本淋濕情況。

民政局長吳世瑋表示，里守望相助隊第一線維護台中市鄰里治安，為提升隊員巡簽機動性，市府以資料保存更方便、準確的「電子巡邏箱」，取代傳統巡邏箱紙本簽名，已在全市20個區、94個里守望相助隊完成設置，漸進式推廣至全市各里隊，結合智慧警政，提升整體巡守效能。

台中市共有227隊常年里守望相助隊，協助警力維護鄰里治安，巡邏勤務更是里守望相助業務的核心工作項目，以往隊員必須在傳統巡邏箱內紙本簽名，紙本方式可能讓有心人士掌握里隊巡邏頻率及密度，遇下大雨也易造成紙本淋濕。

守望隊員是維護鄰里治安功不可沒的角色，更是民力與警力合作的典範，民政局強調，電子巡邏箱裝備導入守望相助隊的巡勤體系內，象徵對守望相助隊備勤資源的提升與重視。

吳世瑋希望展現市府與為治安奉獻心力的基層巡守隊員，共同為市民營造優質生活決心，未來將視電子巡邏箱使用情形，推廣至各里隊。

(中時 )