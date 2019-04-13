前行政院長賴清德（前右3）出席台江文化中心開幕典禮，台南市長黃偉哲（前右4）陪同。（程炳璋攝）

前行政院長賴清德展現台南超人氣，參加活動離去前，還有民眾拿手機要求自拍合影。（程炳璋攝）

（20:40更新內文）前行政院長賴清德13日出席台南市安南區台江文化中心開幕典禮，針對蔡英文總統提到初選是合作而非競爭，他澄清初選登記並非「偷襲」，認為透過初選程序才能凝聚黨內已分散的支持者，要求小英網軍停止攻擊。

賴清德表示，當初選擇參加黨內初選，就知道不管是黨內初選或未來的總統大選，都會遇到重重困難，但會把每次困難當成一種淬鍊，不會因為黨內中執會的改變，就影響自己的決心。

針對蔡英文提到初選應該是合作而非競爭，賴清德強調要經過一場君子之爭的初選，才能重新凝聚民進黨已分散的支持力量，讓黨內更團結合作，他呼籲候選人應該公開表達，未來初選輸的人，就該支持贏的人。

賴清德藉機澄清小英網軍的攻擊，他稱的確曾公開發言支持現任總統，但這些言論都發生在9合1選舉之前，選後民進黨遭逢大敗，基層傳達焦慮，才讓他改變想法。

賴清德提及，網路攻擊他事前受黨內人士徵詢，他回答不選總統，後來又出來參選，形同偷襲。他澄清在立委補選前，黨內根本沒人徵詢他是否要選總統，他在初選第1天就光明磊落的參選，是讓小英在登記前有心理準備，避免困擾，並非偷襲。

賴清德似乎介意蔡英文的網軍攻擊言論，他表示，候選人雙方都該約束支持者勿互相攻擊，特別是利用網軍抹黑，十分不必要，「因為我們是同志，不是敵人」他提到如果兩人可以作到這點，相信未來團結不是問題。

外界拿高雄市長韓國瑜認為一個好總統的條件就是「台灣安全，人民有錢」請教賴清德看法，他回應可以先留給社會討論，他暫時保留看法。

(中時 )