2019年台南市管樂藝術季13日在新化市區舉辦熱鬧的開幕踩街活動，並於新化國小進行定點表演，空軍官校軍樂隊英姿煥發。（劉秀芬攝）

第5屆台南市管樂藝術季13日在新化市區舉辦熱鬧的開幕踩街活動，下午2時30分由新化大目降囝仔宋江陣暖身表演，3點起參加踩街表演樂隊從新化武德殿前廣場出發，為活動掀起高潮。

台南市文化局為推廣管樂藝術，由台南市管樂團駐館新化演藝廳，於每年4至7月特別規畫「管樂藝術季」活動，安排一系列管樂演出，並搭配各項推廣活動，邀請全國管樂團齊聚台南共襄盛舉，致力打造大目降文化園區為台南市管樂重鎮，讓民眾無需遠求即可就近欣賞到全國及國際性的管樂演出。

今年為管樂藝術季舉辦第5年、也是第3度舉辦開幕踩街活動，邀請中正預校樂儀隊、空軍官校軍樂隊、景美女中管樂隊等知名行進樂隊、樂旗隊以及新化在地優秀表演團隊，一同於大目降文化園區與新化老街進行踩街表演暨定點演出，規模為歷屆最大。

樂隊出發後，可見沿途民眾早就扶老攜幼卡好位置，準備好好聆聽欣賞這一年一度難得一見的表演，也有熱情民眾一路尾隨，並找好角度與樂手自拍，更有許多民眾帶著專業攝影器材來拍攝管樂隊英姿。

踩街表演後，樂團於新化國小操場進行定點表演，也吸引上千人湧進國小欣賞表演，台南市長黃偉哲也到場頒發感謝狀予表演樂團。台南市管樂藝術季4月13日至7月28日將展開為期3個半月、28場次的演出，除了7月20日台南文化中心亞太管樂理事會歡迎音樂會是售票演出，其餘節目皆免費索票入場。

(中時 )