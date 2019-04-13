魏應充默默站在麵攤前為香客煮素食切仔麵，身手十分俐落，不到十分鐘已煮出數十碗切仔麵。（謝瓊雲攝）

下午一場雷陣雨過後天氣轉涼、氣溫驟降，成美文化園提供的熱食大受香客歡迎，供不應求。（謝瓊雲攝）

成美文化園已連續三年在大甲媽遶境期間開放提供香客服務。（謝瓊雲攝）

為響應一年一度大甲媽遶境，頂新和德文教基金會結合在地永靖鄉民志工，成立香客服務站，開放成美文化園作為香客歇腳、補給站；基金會創辦人魏應充13日傍晚低調現身參與香客服務，親自煮了上百碗素食麵，讓疲憊的香客暖心又暖胃。

成美文化園幸福大廳外廣場上搭設的臨時帳棚座位區，分送將才學堂學員們製作的手工餅乾和剛出爐的美味菠蘿麵包；魏應充默默現身，在旁關心服務流程與動線。親自站在麵攤前拿起黃油麵、白菜，丟入滾燙的熱水中，俐落在滾水中唰、唰幾下，撈起倒入碗中，一邊與志工和民眾分享兒時也曾參與媽祖遶境的故事。

成美文化園執行長陳茂嘉表示，集團在永靖鄉參與香客服務已超過20年，過去都是配合在地宮廟場地辦理，近三年來，連續開放成美文化園區，希望讓辛苦隨大甲媽遶境的香客能獲得更優質的休息環境，天數也不斷增加，今年從4月8至9日、12日至14日共計五天。

陳茂嘉說，成美文化園在幸福大廳佈置了120張福福慧床，提供盥洗、飲食與住宿過夜等服務，讓疲憊的香客在有冷氣的安靜空間休息，不必餐風露宿，能更快補足遶境時最需要的體力。

(中時 )