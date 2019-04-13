距離不遠又不想坐車，許多民眾會選擇騎YouBike悠遊卡刷一下就能借車相當方便，雙北地區和桃園騎YouBike，去年起納保第三人責任險與傷害險，不過有民眾摔車受傷，卻申請不了理賠。原來是不知道要做這一步。許多YouBike的使用者不知道租借腳踏車之前，必須加入「公共自行車傷害險」並輸入個人資料，登錄卡號才有保障，下次記得借車前花幾分鐘辦好投保，否則真的發生意外就虧大了。

騎YouBike受傷有保險 少了「這個步驟」領嘸錢！

對此，許多民眾都表示不清楚，平常只覺得借車方便加上路程不遠，沒想太多根本不知道有這回事。民視新聞報導，去年6月，雙北桃園地區的YouBike納保第三人責任險，保障「被撞者」權益，10月再加保傷害險，因此民眾騎YouBike不管是自己摔車或被撞受傷，最高能理賠100萬。不過還是要先登入借車的卡號與個人資料才享有保障。

專家也提醒，如果卡片借人騎車或不是用自己的卡片借車，卡片主人與騎車非同一個人，若真的發生意外也無法理賠。

(中時電子報)