前行政院長賴清德今（13）日表示，民進黨制定初選辦法前，以及3月16日立委補選前，都沒有人問他是否參選總統；他也說，他曾表達對同黨現任總統的支持，不過，這些都發生在去年九合一大選之前。

根據中央社引述媒體報導，在初選辦法訂定前，民進黨曾徵詢賴清德意願，賴清德一再表達支持總統蔡英文。因此，賴清德3月18日登記民進黨總統初選，被形容為突襲，

對於外界質疑他曾說過不選總統卻登記參選，中央社報導說，賴清德今日下午回答記者提問表示，他在台南市長或行政院長任內，媒體訪問過他，當時他表達對同黨現任總統的支持，這本來就是應該的事。不過，這些都發生在去年九合一大選之前。

賴清德表示，他看到九合一大選，民進黨處境艱辛，得票率才39.2%，輸給2000年陳水扁選總統39.3%，更輸2008年總統選舉的41%；民進黨2008年區域立委選舉才得13席，如果這個情景不改變，民進黨明年區域立委選舉預估恐怕會得10席左右，基層非常焦慮也非常憂心。

因此，賴清德說，社會很多督促他的聲音，希望他承擔責任，在這種狀況下，他才決定出來參選總統，希望徵得國人支持，接棒承擔台灣的責任。

記者詢問，之前是否向黨內否認有意參選，賴清德表示，在此之前，不管是民進黨制定2020年的總統初選辦法之前，黨主席卓榮泰或任何人都沒有問過他的意見。今年3月16日立委補選投票之前，民進黨內也沒有任何一個人問他要不要參選總統。

賴清德說，他知道初選正在進行，有些人會散布錯誤訊息，對他進行各種攻擊，他把話說清楚，希望社會大眾能夠明白。

(中時電子報)