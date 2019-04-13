去年選秀狀元陳昱瑞在13日季後賽首輪開打當天，成為「另類」最大贏家！台銀後衛陳昱瑞成為SBL史上首位包辦年度新人與年度第六人兩個獎項的球員，「其實我沒設定過拿下兩個獎項，只是努力在場上達到教練的要求！」

事實上，陳昱瑞還蠻在乎能否拿下年度第六人，除了有張宗憲、王子綱、林冠綸等競爭者，更擔心自己替補場次是否足夠，才能符合年度第六人的入選規定，所以他在上周打完最後1場例行賽，還特地詢問記者自己是否符合資格！

陳昱瑞本季場均9.2分、3籃板及1.7助攻，表現更是如同倒吃甘蔗，提到自己季初的低潮，他說：「我想當時自己給自己的壓力太大，得失心也很重，直到我們確定無緣季後賽後，我才徹底沒想太多，反正就是回到場上拚就對了。」

「下季除了想幫台銀闖進季後賽，我的個人目標就是爭取抄截王，且努力從防守做起，」陳昱瑞說，「至於個人還需加強的部分，主要就是一對一防守，這個聯盟太多球員的技術與身體素質都比我好，所以我必須把自己練更壯一點。」

(中時電子報)