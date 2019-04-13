春暖花開午後，來百貨商場賞花吧！繽紛花朵、法式鞦韆、巴黎著名宮廷花園重現台北101！週末午後還有手作花藝課程，將家中玻璃瓶、水杯當花器，由專業老師教導，繽紛花朵、創意無限，製作出屬於你獨一無二的美麗花藝。

101 Dream Garden，參考歐式古典庭園設計，搭配拱型優雅鞦韆為拍照亮點。

溫馨母親月，來台北101購物中心走走吧！台北101再創信義區外拍打卡新地標！以#Dream101」為主題，將4F都會廣場打造成女性最嚮往的浪漫皇家夢幻花園。在4F都會廣場打造成女性最嚮往的浪漫皇家夢幻花園101 Dream Garden，參考歐式古典庭園設計，在中庭搭建挑高穿透式大型攀藤花藝涼亭，搭配拱型優雅鞦韆為拍照亮點。

浪漫皇家夢幻花園101 Dream Garden，參考歐式古典庭園設計，拍照打卡都繽紛。

花園繽紛浪漫，有整片柔軟舒適草皮與綠雕座椅，古典噴水池輝映花朵的新鮮香氣，讓姊妹們不用搭機出國，在這裡就能體驗歐洲夢幻皇室花園，一圓皇后公主夢除漫遊夢幻花園拍美照。

除漫遊夢幻花園拍美照，還有檔期期間限定的花藝設計快閃店Le Moment 獨家進駐，提供主題花禮服務及手作花藝課程，以日常隨手可得的小玻璃瓶、水杯、器皿為花器，輕鬆妝點居家空間，不僅環保友善環境，也讓花藝融入生活，增添美好，就能妝點居家空間，輕鬆將花藝美學融入生活日常，增添美好心情。

台北101近來週末午後還有手作花藝課程，由專業老師教導，繽紛花朵、創意無限，製作出屬於你獨一無二的美麗花藝。（台北101提供）

(中時電子報)