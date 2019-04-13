樹林焚化廠意外 環保局：全力配合檢警 19:452019/04/13 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 57歲張姓男性員工於工作時不慎遭風機捲入，當場肢體破碎。（許哲瑗翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市樹林垃圾焚化廠於12日晚間發生職安事故，張姓工人進行1號爐上半年度歲修時，遭誘引機風扇捲入，全身粉身碎骨身亡，檢警已初步相驗，事故詳細原因待檢警單位進一步查證。 新北市環保局強調，對於發生這樣的不幸事件表示遺憾，但所屬3座焚化廠的代操作廠商執行例行性歲修作業，均訂有完整的SOP據以執行，以往都未發生嚴重的意外事故。目前除了全力配合檢、警及相關單位的調查外，也會對代操廠商的SOP進行調查檢討，務使工安意外不再發生。 (中時 ) #樹林 #焚化廠 #環保局 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 警署77名高階警官異動 六都分局長換新 16:492019/04/09 新北市府攜手檢警調 保育國土 04:102019/04/10 新北市拚經濟 侯友宜拜會經濟部長 10:462019/04/10 減輕父母壓力 新北市公幼4年增100班 10:272019/04/10 大宅門新北宣傳 與現代女性對話 15:572019/04/10 侯友宜拜會經部 聚焦10大議題 17:012019/04/10 核廢乾貯場 新北市經濟部進行溝通 21:312019/04/10 侯友宜訪經部 核一乾貯無共識 04:092019/04/11 陸3市來訪新北 侯友宜：建互信、務實交流 16:162019/04/12 新北市民到基隆火化遺體 補助3千 15:432019/04/13 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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