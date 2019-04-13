新北市樹林垃圾焚化廠於12日晚間發生職安事故，張姓工人進行1號爐上半年度歲修時，遭誘引機風扇捲入，全身粉身碎骨身亡，檢警已初步相驗，事故詳細原因待檢警單位進一步查證。

新北市環保局強調，對於發生這樣的不幸事件表示遺憾，但所屬3座焚化廠的代操作廠商執行例行性歲修作業，均訂有完整的SOP據以執行，以往都未發生嚴重的意外事故。目前除了全力配合檢、警及相關單位的調查外，也會對代操廠商的SOP進行調查檢討，務使工安意外不再發生。

(中時 )