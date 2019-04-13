明德戒治分監受刑人以桃花心木素材製成令人驚豔的文創手工藝品。（劉秀芬攝）

為增強毒品更生人戒癮信心，台南監獄明德戒治分監13日上午於台南市新化林場辦理別開生面的戒癮者家庭支持活動，邀更生人與家屬、志工及毒品防制工作者齊聚一堂，於桃花心木林間步道散心，並一起溫馨淨林，期勉毒品更生人珍惜親情，體會家庭生活的可貴。

戒毒重生不易，出監後社會資源的協助、親人的接納與陪伴，更是戒毒成功的基石。明德戒治分監結合台南市政府毒品危害防制中心、台南市政府衛生局、台灣更生保護會台南分會及新化林場等機構，共同舉辦活動，將家庭支持力量延續至出監後家庭關懷。

明德戒治分監監長黃坤芳表示，新化林場遍植大葉桃花心木，透過桃花心木母愛精神連結家庭支持，讓出監復歸社會更生人及家屬感受大自然的生命力，強化彼此家庭角色功能，重新展開新生命的追求。

本次活動除了有各團體志工約百人熱烈參與外，更邀請自明德戒治分監出監穩定復歸社會更生人20名，連同其家人共30位共襄盛舉。其中自創「大哥手作蛋捲」及甫參加高雄市包子節比賽「原味手工饅頭」2位成功創業更生人，更於現場擺攤販售，展現其努力創業成果。

明德戒治分監文創班也於現場展示以桃花心木落果製成的鑰匙圈、擺飾等作品，引起大家的詢問與讚賞；活動現場則插滿由文創班創作的風車，造型奇特極度吸睛，明德戒治分監也期許戒癮者藉由風車寓意「翻轉人生，夢想起飛」，轉變未來命運，迎接彩色人生。

毒防中心表示，藥癮者戒癮是一條長遠的路，需要愛心與耐心的陪伴，毒防中心有提供各項諮詢服務，並結合醫療院所、社政、勞政等專業團隊辦理家庭支持服務方案活動，協助藥癮者戰勝毒品。

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(中時 )