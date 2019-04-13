彰化縣立委選情，民進黨在第一選區上演大和解，13日中常委林佳龍、縣黨部主委邱建富在媽祖文化館開記者會宣布，黃振彥同意為了「顧全大局」退讓，由陳秀寶代表民進黨挑戰國民黨的柯呈枋。

在民進黨中常委林佳龍的主動邀集下，前鹿港鎮長黃振彥、縣議員陳秀寶兩人12日傍晚北上中央黨部進行面對面協商，在林佳龍主動積極介入協調後，黃振彥欣然同意退讓，並在臉書貼文自述急流勇退的心情。

林佳龍表示，原本民調領先能順利出線的黃振彥願意主動禮讓，並欣然允諾願竭盡所能全力配合黨部輔選，精神、氣度都令人感佩！

黃振彥說，成功不必在我，為了守護本土政權、延續國會席次優勢，以「團結優先」考量，深思長考後決定支持陳秀寶代表民進黨參選。

彰化縣黨部主委邱建富強調，鹿港、和美區是民進黨艱困選區，就算團結都不一定勝選，若不團結那更是絕對打不贏對手，能避免初選程序造成的裂痕，才不影響大選的整合。

另外，國民黨將辦理立委第四選區初選，因蕭景田與張錦昆2人對初選機制無共識，周四（11日）在縣黨部協調未果，16日將由主委張曼莉召集全縣54名縣黨部黨務委員開會投票進行表決，決定該用全民調、或是黨員投票3成加民調7成的「三七制」，黨務委員由各鄉鎮市黨部主委及黨籍縣議員等地方黨公職、幹部等組成，張錦昆自己也是委員之一，具有投票權。

彰化縣立委選情，目前第一選區有現任藍委柯呈枋、綠營陳秀寶與時力楊澤民參選；第二選區國民黨籍前立委陳杰與縣議員張瀚天仍待協調，對決現任綠委黃秀芳；第三選區為藍軍謝衣鳳對上綠委洪宗熠；第四選區將待5月15日才能知曉，蕭景田、張錦昆兩人誰將代表出現挑戰綠委陳素月。

(中時 )