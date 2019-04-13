春暖花開，台北市立動物園又傳出喜訊！3月初，居住在台灣動物區的藍腹鷴夫妻「藍嘟嘟(♂)」與「藍山(♀)」，愛的結晶早就破殼而出，健康的藍腹鷴寶寶轉眼已經一個多月大，跟隨著媽媽的腳步，在活動場奔來跳去，甚至會拍拍翅膀嘗試著短距離飛行。這家子看似溫馨活潑，其實敏感的藍腹鷴很怕打擾，請大家經過藍腹鷴活動場時，務必保持輕聲細語，不要嚇到牠們囉！

想要親眼目睹「藍山」與寶寶的溫馨互動，可要抓緊傍晚的時間來到臺灣動物區碰碰運氣。（台北市立動物園提供）

藍腹鷴繁殖期平均落在每年2月中旬至7月底，雌鳥會陸續產蛋，經過一段時間的累積後，才開始啟動孵蛋模式。雛鳥大概25至28天就會破殼而出，從孵蛋到雛鳥出生後的照顧餵養，都是由雌鳥一手包辦。「藍山」在孵蛋時，一改平時貪吃的模樣，就算保育員拿著牠最愛吃的昆蟲引誘，「藍山」也無動於衷，持續守護著蛋寶寶們。在藍腹鷴寶寶孵化後，「藍山」依然隨時保持警戒，只要有任何風吹草動，就會馬上蹲下，讓寶寶們躲進牠的懷裡，接受溫暖的保護。

身體羽毛呈淡褐色、頭上有數條暗褐色縱紋和過眼線，讓寶寶們能靠著與環境相似的保護。（台北市立動物園提供）

藍腹鷴雛鳥為早熟型，破殼後沒多久就會行走，媽媽「藍山」一移動，寶寶就像跟屁蟲般，踏著小小步伐「咻~」地飛奔跟上，甚至抄了近路，拍著翅膀從枯木上飛到媽媽身邊。保育員提供了小雞料給藍腹鷴雛鳥，同時也會提供麵包蟲等動物性蛋白質讓成鳥採食。

藍腹鷴寶寶：大家有空要來臺灣動物區看我唷！（台北市立動物園提供）

曾觀察到藍腹鷴寶寶模仿學習成鳥刨開地面泥土撿食麵包蟲的行為，但因為採食麵包蟲技巧不是很成熟，「藍山」還會細心的把麵包蟲叼到較好採食的位置，讓寶寶能好好吃下麵包蟲，也學習到採食的技巧，「藍山」對於寶寶如此無微不至的照顧，媽媽的偉大與辛苦可想而知。

藍腹鷴媽媽「藍山」教寶寶吃蟲。（台北市立動物園提供）

藍腹鷴是台灣特有的珍稀鳥類，生活在台灣中、低海拔山區，活動的環境大多為坡度較緩且樹叢灌木較鬱密的林下陰涼處，在晨昏、有濃霧、天候不佳與光線昏暗的時候較常出沒。

藍腹鷴媽媽「藍山」。（台北市立動物園提供）

藍腹鷴成鳥的外觀艷麗迷人，但雛鳥與成鳥全然不同，反而長得較像小雞，身體羽毛呈淡褐色、頭上有數條暗褐色縱紋和過眼線，讓寶寶們能靠著與環境相似的保護色，安全隱藏在森林樹叢裡。藍腹鷴是日行性的鳥類，通常在清晨5、6點與傍晚4、5點左右的時間出來活動，如果想要親眼目睹「藍山」與寶寶的溫馨互動，可要抓緊傍晚的時間來到台灣動物區碰碰運氣了。

藍腹鷴爸爸「藍嘟嘟」。（台北市立動物園提供）

藍腹鷴育雛撇步 寶寶緊跟學吃蟲。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)