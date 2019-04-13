今年度第二場的「5+2產業徵才博覽會」，13日在高雄楠梓加工出口區登場，現場有台鋼資源、經緯航太、明安國際、頎邦科技、叡揚資訊、即時銷售科技、明揚國際、日月光、華泰電子、楠梓電子及台灣雙葉電子等近百家廠商設攤招募人才，並提供工程師、技術員、操作員、主管等職缺逾2500個，半數廠商所列職缺月薪達4萬元，更有年薪上看140萬元者。

經濟部政務次長曾文生表示，政府不斷由技術創新、資?協助、人才支援及法制優化等層面著手，建構完善的產業創新生態體系，推動5+2產業創新，提升各產業的附加價值，創造新的經濟動能，讓經濟更活絡，走出嶄新局面。 經濟部加工出口區管理處長黃文谷說，人才是企業成長的關鍵，企業主要懂得把握人才，讓優秀人才協助公司持續成長，並希望藉由此次以「循環經濟與國防產業」為主軸的高雄場徵才活動，提供人力媒合平台，協助企業延攬所需人才，並提供民眾瞭解就業資訊及增進專業技能等管道，提升服務效能，以帶動整體產業持續蓬勃發展。

他指出，全力提振國內經濟是國家發展的要務，產業升級與創新經濟是我國經濟成長的主動能，政府提出5+2產業創新計畫，作為驅動新世代產業成長的核心，為經濟成長注入新動能，也期望透過此次徵才活動，振興南部地區的產業發展與就業繁榮。

(工商 )