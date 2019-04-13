胡歌與陳可辛。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

Angelababy。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

吳謹言、昆凌。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

蘇菲瑪索曬大長腿。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

北京國際電影節（簡稱：北影節）今(13日)盛大開幕，稍早新生代女神迪麗熱巴穿著純白深V長裙，小露事業線與東西半球踏上紅毯，再配上一抹紅唇顯得仙氣四溢，她預告稍後會在典禮表演舞蹈，賣關子說：「大家將會看到一個和之前展示過不一樣的表演」。

北影節開幕紅毯稍正式展開，男星方面胡歌、張涵予、胡軍、潘粵明、李治廷等人稍早帥氣亮相，胡歌今晚蓄鬍現身，以頹廢長髮造型亮相，分享在和導演陳可辛合作新片《李娜》學了很多技能，包括武漢話和打網球，預告要觀眾期待看他在片中如何融合體育精神和電影藝術。

女星方面，劉嘉玲、白百何、周冬雨等人也現身爭奇鬥艷，Angelababy以一襲浪漫藍底星光花紋長裙現身，包緊緊仍相當吸睛，昆凌、吳謹言小露香肩，蘇菲瑪索則以國際嘉賓身分亮麗出席，穿著平口洋裝的她上半身大秀珠寶，下半身開高衩露出性感右腿，網友也讚：「在我心中她一直不會老」。

(中時電子報)