北京國際電影節（簡稱：北影節）今(13日)盛大開幕，稍早新生代女神迪麗熱巴穿著純白深V長裙，小露事業線與東西半球踏上紅毯，再配上一抹紅唇顯得仙氣四溢，她預告稍後會在典禮表演舞蹈，賣關子說：「大家將會看到一個和之前展示過不一樣的表演」。
北影節開幕紅毯稍正式展開，男星方面胡歌、張涵予、胡軍、潘粵明、李治廷等人稍早帥氣亮相，胡歌今晚蓄鬍現身，以頹廢長髮造型亮相，分享在和導演陳可辛合作新片《李娜》學了很多技能，包括武漢話和打網球，預告要觀眾期待看他在片中如何融合體育精神和電影藝術。
女星方面，劉嘉玲、白百何、周冬雨等人也現身爭奇鬥艷，Angelababy以一襲浪漫藍底星光花紋長裙現身，包緊緊仍相當吸睛，昆凌、吳謹言小露香肩，蘇菲瑪索則以國際嘉賓身分亮麗出席，穿著平口洋裝的她上半身大秀珠寶，下半身開高衩露出性感右腿，網友也讚：「在我心中她一直不會老」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。