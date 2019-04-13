綠媒報導，由中國海外民運人士王希哲擔任團長的「五人武統宣講團」，23至27日將來台宣傳大陸以武力統一台灣，已遭大陸委員會盯上。王希哲昨發表公開信，澄清自己不是「武統派」，甚至因為與中共理念不合而流亡海外20餘載。王希哲表示，如果陸委會已未審先判不准他們入境台灣，完全違背了台灣當局一貫對大陸標榜的言論自由、自由民主、法制社會的原則。

綠媒報導，中華統一促進黨總裁張安樂張安樂代為安排的「五人武統宣講團」，由大陸海外民運人士王希哲擔任團長，另包括「當代智庫論壇」理事長李肅、美國普林斯頓大學博士馮勝平、美國智庫中華研究所所長郭岩華以及李毅。他們得知李毅被驅逐出境後，仍決定行程不變，並計畫若在台主辦方無法獲准辦公開演講，將私下找統派串連。

王希哲昨發表公開信，澄清自己並非「武統派」。他曾赴台多次，拜會過王金平、施明德、林濁水、蕭美琴，張俊宏、王曉波、林志升等台灣各界聞人，甚至去年三月拜會前總統馬英九。

王希哲說，他從來主張的是依兩岸憲法和平協議，通過「一國兩府」，最終走向「一國良制」的統一。當時台灣報載，蔡英文總統辦公室傳出信息，說是「樂意聽取王希哲先生的意見」。

王希哲進一步表示，1996年台海危機，王希哲與劉曉波共同發布《雙十宣言》，反對內戰，呼籲國共兩黨回到1945年蔣介石毛澤東締結重慶「雙十協議」的和平民主建國的原則上去，完成國家統一。結果他們受到中共政府追捕，劉曉波入獄，王希哲流亡海外20餘年，至今不得進入大陸。

王希哲表示，他這次約了幾位海外著名美籍華人學者和大陸學者，希望訪台拜訪各界各色（藍綠）人士、團體，作為民間的交流，深入交換有關兩岸和平前景的意見。其中美籍學者普林斯頓大學馮勝平，哥倫比亞大學郭岩華，兩人傾向自由派，從無主張「武統」。

王希哲說，大陸學者李肅，略屬武統派，甚至被猜有什麽「大陸官方背景」。王希哲說他並不了解，只知道他的觀點。他請李肅同行，僅是為了「百家爭鳴」，讓台灣各界能更全面地了解大陸民間各類思想智庫的意見，不會只能、或只願鴕鳥般片面聽到一種自己願聽的意見，如曹長青、王丹、阮銘、林保華（凌鋒）、陳破空等長期在台被提供各類舞台發布的臺獨意見，但台灣當局卻從來沒有對他們像是對李毅一樣的「執法」。

王希哲表示，他真誠奉行這句普世的偉大格言：「我反對你的意見，但我誓死捍衛你發表意見的權利！」因此，無理驅逐李毅在先，又放出消息在後，說陸委會將禁止王希哲、馮勝平，郭岩華，李肅等入境臺灣。若屬實，是毫無道理的。

王希哲表示，這種作法完全違背中華民國臺灣當局一貫向世人，特別向大陸人民標榜的「言論自由」，「自由民主」，「法制社會」的原則，希望上述的流言是誤傳，盼陸委會給予王希哲等人和社會公眾一個明確的回覆。

(中時 )